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Як зберегти продукти, якщо немає електрики – поради харків’янам

Суспільство 11:03   22.12.2022
Оксана Горун
Як зберегти продукти, якщо немає електрики – поради харків’янам

Мінреінтеграції України опублікувало список простих, але дієвих порад, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику на час відключення електрики.

На сайті Мінреінтеграції опублікували наступний перелік рекомендацій:

1. Заздалегідь придбайте контейнери з сухим льодом або заморозьте воду у звичайних пластикових пляшках з-під напоїв. Тримайте їх у морозильній камері холодильника на випадок відсутності електроенергії.

2. Якщо немає світла, розкладіть раніше підготовлені ємності з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери. Так ви продовжите час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години. Завдяки використанню сухого льоду тривалість зберігання може збільшитись до 2 діб.

3. У разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. Заповненою вона тримає холод до 48 годин, наполовину порожньою – лише 24 години.

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4. У будь-якому випадку, якщо світла немає, намагайтеся якомога менше відкривати дверцята холодильника. Так ви запобіжите потраплянню теплого повітря, адже оптимальна температура в ньому має бути не вищою за +4°С, а в морозилці – не перевищувати -4 градуси.

5. Пам’ятайте, продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінреінтеграції України опублікувало список простих, але дієвих порад, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику на час відключення електрики".