Як зберегти продукти, якщо немає електрики – поради харків’янам
Мінреінтеграції України опублікувало список простих, але дієвих порад, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику на час відключення електрики.
На сайті Мінреінтеграції опублікували наступний перелік рекомендацій:
1. Заздалегідь придбайте контейнери з сухим льодом або заморозьте воду у звичайних пластикових пляшках з-під напоїв. Тримайте їх у морозильній камері холодильника на випадок відсутності електроенергії.
2. Якщо немає світла, розкладіть раніше підготовлені ємності з льодом на нижню полицю холодильника та верхню полицю морозильної камери. Так ви продовжите час перебування продуктів у вимкненому холодильнику більш ніж на 4 години. Завдяки використанню сухого льоду тривалість зберігання може збільшитись до 2 діб.
3. У разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. Заповненою вона тримає холод до 48 годин, наполовину порожньою – лише 24 години.
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4. У будь-якому випадку, якщо світла немає, намагайтеся якомога менше відкривати дверцята холодильника. Так ви запобіжите потраплянню теплого повітря, адже оптимальна температура в ньому має бути не вищою за +4°С, а в морозилці – не перевищувати -4 градуси.
5. Пам’ятайте, продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мінреінтеграції України опублікувало список простих, але дієвих порад, які допоможуть зберегти продукти в холодильнику на час відключення електрики".