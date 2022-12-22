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Как сохранить продукты, если нет электричества — советы харьковчанам

Общество 11:03   22.12.2022
Оксана Горун
Как сохранить продукты, если нет электричества — советы харьковчанам

Минреинтеграции Украины опубликовало список простых, но действенных советов, которые помогут сохранить продукты в холодильнике на время отключения электричества.

На сайте Минреинтеграции опубликовали следующий перечень рекомендаций:

1. Купите контейнеры с сухим льдом или заморозьте воду в обычных пластиковых бутылках из-под напитков. Храните их в морозильной камере холодильника на случай отсутствия электроэнергии.

2. Если нет света, разложите ранее подготовленные емкости со льдом на нижнюю полку холодильника и верхнюю полку морозильной камеры. Так вы продлите время пребывания продуктов в выключенном холодильнике более чем на 4 часа. Благодаря использованию сухого льда длительность хранения может увеличиться до 2 суток.

3. При отсутствии электроэнергии в течение 4 часов и дольше пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. Заполненной она держит холод до 48 часов, наполовину пустой – всего 24 часа.

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4. В любом случае, если света нет, старайтесь как можно меньше открывать дверцу холодильника. Так вы предотвратите попадание теплого воздуха, ведь оптимальная температура в нем должна быть не выше +4°С, а в морозилке – не превышать -4 градуса.

5. Помните, что продукты, имеющие температуру не выше +4°С или на которых хранятся ледяные кристаллы, можно безопасно заморозить повторно или приготовить.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минреинтеграции Украины опубликовало список простых, но действенных советов, которые помогут сохранить продукты в холодильнике на время отключения электричества".