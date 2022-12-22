Синегубов: В освобожденные Липцы на Харьковщине вернули электроснабжение

Сегодня свет снова появился в жилищах жителей приграничного села Липцы, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Электричества здесь не было почти с первого дня полномасштабного российского вторжения. За время оккупации россияне уничтожили, похитили и заминировали практически всю сеть. Чтобы разминировать территорию, восстановить поврежденное и заживить первых абонентов, наши саперы и энергетики за три месяца выполнили огромный объем работ», — рассказал Олег Синегубов.

Работали все подразделения энергетиков – высоковольтники, специалисты службы подстанций, ремонтные бригады РЭС и т.д.

Сегодня первые 450 потребителей в Липцах уже имеют свет. В ближайшее время электроснабжение будет возобновлено и для остальных абонентов.

«Символично, что свет в Липцах вернулся именно сегодня, в День энергетика. Еще раз поздравляю всех энергетиков с праздником и благодарю вас за вашу работу», — подчеркнул Олег Синегубов.