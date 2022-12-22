Синєгубов: У звільнені Липці на Харківщині повернули електропостачання
Сьогодні світло знову з’явилося в оселях мешканців прикордонного села Липці, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Електрики тут не було майже з першого дня повномасштабного російського вторгнення. За час окупації росіяни знищили, викрали та замінували практично всю мережу. Щоб розмінувати територію, відновити пошкоджене та заживити перших абонентів наші сапери та енергетики за три місяці виконали величезний обсяг робіт», — розповів Олег Синєгубов.
Працювали усі підрозділи енергетиків — високовольтники, спеціалісти служби підстанцій, ремонтні бригади РЕМ тощо.
Відсьогодні перші 450 споживачів в Липцях уже мають світло. Найближчим часом електропостачання буде відновлено і для решти абонентів.
«Символічно, що світло в Липці повернулося саме сьогодні, в День енергетика. Ще раз вітаю усіх енергетиків зі святом та дякую за вашу роботу», — наголосив Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 16:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні світло знову з’явилося в оселях мешканців прикордонного села Липці, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".