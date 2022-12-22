Удар по окраине Харькова: в ХОВА подтвердили, что одну из двух ракет сбила ПВО
Около 18-ти часов 22 декабря россияне запустили в сторону Харькова две ракеты, одну из них сбили силы противовоздушной обороны.
Эту информацию подтвердила МГ «Объектив» пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал.
Ранее в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил, что было два «прилета».
«Некоторое время назад зафиксировано два «прилета» в районе окраин города Харькова. По состоянию на сейчас ни одного вызова ГСЧС не зафиксировано. Выясняем ситуацию», — сказал он.
Напомним, что вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, и спустя мгновение в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 21:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18-ти часов 22 декабря россияне запустили в сторону Харькова две ракеты, одну из них сбили силы противовоздушной обороны.".