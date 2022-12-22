Удар по окраине Харькова: в ХОВА подтвердили, что одну из двух ракет сбила ПВО

Около 18-ти часов 22 декабря россияне запустили в сторону Харькова две ракеты, одну из них сбили силы противовоздушной обороны.

Эту информацию подтвердила МГ «Объектив» пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал.

Ранее в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил, что было два «прилета».

«Некоторое время назад зафиксировано два «прилета» в районе окраин города Харькова. По состоянию на сейчас ни одного вызова ГСЧС не зафиксировано. Выясняем ситуацию», — сказал он.

Напомним, что вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, и спустя мгновение в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадавших нет.