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Удар по окраине Харькова: в ХОВА подтвердили, что одну из двух ракет сбила ПВО

Происшествия 21:11   22.12.2022
Елена Нагорная
Удар по окраине Харькова: в ХОВА подтвердили, что одну из двух ракет сбила ПВО

Около 18-ти часов 22 декабря россияне запустили в сторону Харькова две ракеты, одну из них сбили силы противовоздушной обороны.

Эту информацию подтвердила МГ «Объектив» пресс-секретарь главы Харьковской ОВА Елена Шаповал.

Ранее в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха сообщил, что было два «прилета».

«Некоторое время назад зафиксировано два «прилета» в районе окраин города Харькова. По состоянию на сейчас ни одного вызова ГСЧС не зафиксировано. Выясняем ситуацию», — сказал он.

Напомним, что вечером 22 декабря жители Харькова слышали взрыв. Он прогремел в 17:54, и спустя мгновение в регионе была объявлена воздушная тревога. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадавших нет.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 декабря 2022 в 21:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 18-ти часов 22 декабря россияне запустили в сторону Харькова две ракеты, одну из них сбили силы противовоздушной обороны.".