Удар по околиці Харкова: у ХОВА підтвердили, що одну з двох ракет збила ППО

Близько 18-ї години 22 грудня росіяни запустили у бік Харкова дві ракети, одну з них збили сили протиповітряної оборони.

Цю інформацію підтвердила МГ “Об’єктив” речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал.

Раніше в етері національного телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив, що було два “прильоти”.

“Деякий час тому зафіксовано два “прильоти” в районі околиць міста Харкова. Станом на зараз жодного виклику ДСНС не зафіксовано. З’ясовуємо ситуацію”, – сказав він.

Нагадаємо, що ввечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за мить у регіоні було оголошено повітряну тривогу. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих немає.