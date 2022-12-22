Удар по околиці Харкова: у ХОВА підтвердили, що одну з двох ракет збила ППО
Близько 18-ї години 22 грудня росіяни запустили у бік Харкова дві ракети, одну з них збили сили протиповітряної оборони.
Цю інформацію підтвердила МГ “Об’єктив” речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал.
Раніше в етері національного телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха повідомив, що було два “прильоти”.
“Деякий час тому зафіксовано два “прильоти” в районі околиць міста Харкова. Станом на зараз жодного виклику ДСНС не зафіксовано. З’ясовуємо ситуацію”, – сказав він.
Нагадаємо, що ввечері 22 грудня мешканці Харкова чули вибух. Він прогримів о 17:54, і за мить у регіоні було оголошено повітряну тривогу. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2022 в 21:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 18-ї години 22 грудня росіяни запустили у бік Харкова дві ракети, одну з них збили сили протиповітряної оборони.".