Харьковоблэнерго обнародовало график «новогодних» отключений электричества
График отключения электричества на следующую неделю на Харьковщине включает 31 декабря и 1 января.
Если отключения пойдут по плану, непосредственно в новогоднюю ночь на Харьковщине все будут с электричеством. В графике облэнерго — 12 очередей. Самая поздняя из них предполагает включение электричества до 22:00.
Очереди следующие:
1-я — с 19:00 до 22:00
2-я — с 7:00 до 10:00
3-я — с 8:00 до 11:00
4-я — с 9:00 до 12:00
5-я — с 10:00 до 13:00
6-я — с 11:00 до 14:00
7-я — с 12:00 до 15:00
8-я — с 13:00 до 16:00
9-я — с 14:00 до 17:00
10-я — с 15:00 до 18:00
11-я — с 17:00 до 20:00
12-я — с 18:00 до 21:00
С адресами, где будут отключать электричество в каждую из очередей, можно ознакомиться здесь.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 10:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключения электричества на следующую неделю на Харьковщине включает 31 декабря и 1 января.".