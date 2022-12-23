Харьковоблэнерго обнародовало график «новогодних» отключений электричества

График отключения электричества на следующую неделю на Харьковщине включает 31 декабря и 1 января.

Если отключения пойдут по плану, непосредственно в новогоднюю ночь на Харьковщине все будут с электричеством. В графике облэнерго — 12 очередей. Самая поздняя из них предполагает включение электричества до 22:00.

Очереди следующие:

1-я — с 19:00 до 22:00

2-я — с 7:00 до 10:00

3-я — с 8:00 до 11:00

4-я — с 9:00 до 12:00

5-я — с 10:00 до 13:00

6-я — с 11:00 до 14:00

7-я — с 12:00 до 15:00

8-я — с 13:00 до 16:00

9-я — с 14:00 до 17:00

10-я — с 15:00 до 18:00

11-я — с 17:00 до 20:00

12-я — с 18:00 до 21:00

С адресами, где будут отключать электричество в каждую из очередей, можно ознакомиться здесь.