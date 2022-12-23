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Харківобленерго оприлюднило графік “новорічних” відключень електрики

Суспільство 10:07   23.12.2022
Оксана Горун
Харківобленерго оприлюднило графік “новорічних” відключень електрики

Графік відключення електрики на наступний тиждень на Харківщині включає 31 грудня та 1 січня.

Якщо відключення підуть за планом, безпосередньо новорічної ночі на Харківщині всі будуть з електрикою. У графіку обленерго – 12 черг. Найпізніша з них передбачає включення електрики до 22:00.

Черги такі:

1-а – з 19:00 до 22:00

2-а – з 7:00 до 10:00

3-тя – з 8:00 до 11:00

4-а – з 9:00 до 12:00

5-а – з 10:00 до 13:00

6-а – з 11:00 до 14:00

7-а – з 12:00 до 15:00

8-а – з 13:00 до 16:00

9-а – з 14:00 до 17:00

10-та – з 15:00 до 18:00

11-а – з 17:00 до 20:00

12-а – з 18:00 до 21:00

З адресами, де відключатимуть електрику в кожну з черг, можна ознайомитись тут.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 10:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключення електрики на наступний тиждень на Харківщині включає 31 грудня та 1 січня".