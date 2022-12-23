Харківобленерго оприлюднило графік “новорічних” відключень електрики
Графік відключення електрики на наступний тиждень на Харківщині включає 31 грудня та 1 січня.
Якщо відключення підуть за планом, безпосередньо новорічної ночі на Харківщині всі будуть з електрикою. У графіку обленерго – 12 черг. Найпізніша з них передбачає включення електрики до 22:00.
Черги такі:
1-а – з 19:00 до 22:00
2-а – з 7:00 до 10:00
3-тя – з 8:00 до 11:00
4-а – з 9:00 до 12:00
5-а – з 10:00 до 13:00
6-а – з 11:00 до 14:00
7-а – з 12:00 до 15:00
8-а – з 13:00 до 16:00
9-а – з 14:00 до 17:00
10-та – з 15:00 до 18:00
11-а – з 17:00 до 20:00
12-а – з 18:00 до 21:00
З адресами, де відключатимуть електрику в кожну з черг, можна ознайомитись тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 10:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключення електрики на наступний тиждень на Харківщині включає 31 грудня та 1 січня".