Могло быть намного хуже – Синегубов о вчерашних ударах по Харьковщине
Глава ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО, которые успешно отработали во время ракетного удара по Харьковской области из РФ.
«Эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что в течение суток армия РФ обстреливала приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
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«В Волчанской громаде горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Получили ранения 4 работника райбольницы — 3 мужчины и 1 женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угрозы жизни нет», — проинформировал глава ХОВА.
Он также сообщил, что обстрелами разрушен жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. Без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 08:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО, которые успешно отработали во время ракетного удара по Харьковской области из РФ".