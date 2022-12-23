Могло быть намного хуже – Синегубов о вчерашних ударах по Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов поблагодарил силы ПВО, которые успешно отработали во время ракетного удара по Харьковской области из РФ.

«Эти сутки оккупанты наносили по Харьковщине ракетные и артиллерийские удары. Отдельно благодарим силы ПВО, последствия могли бы быть гораздо хуже», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в течение суток армия РФ обстреливала приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

«В Волчанской громаде горели гаражи, в результате попаданий поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы. Получили ранения 4 работника райбольницы — 3 мужчины и 1 женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угрозы жизни нет», — проинформировал глава ХОВА.

Он также сообщил, что обстрелами разрушен жилой дом в Купянске, еще в одном домовладении возник пожар. Без пострадавших.