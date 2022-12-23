Могло бути набагато гірше – Синєгубов про вчорашні удари по Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО, які успішно відпрацювали під час ракетного удару по Харківській області з РФ.
“Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші”, – написав Синєгубов у Телеграмі.
Він зазначив, що протягом доби армія РФ обстрілювала прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.
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“У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджено господарський блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівники райлікарні – 3 чоловіки та 1 жінка. Ще одна людина 62 років також отримала осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загрози життю немає”, – поінформував голова ХОВА.
Він також повідомив, що обстрілами зруйновано житловий будинок у Куп’янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 08:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО, які успішно відпрацювали під час ракетного удару по Харківській області з РФ".