Могло бути набагато гірше – Синєгубов про вчорашні удари по Харківщині

Голова ХОВА Олег Синєгубов подякував силам ППО, які успішно відпрацювали під час ракетного удару по Харківській області з РФ.

“Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Окремо дякуємо силам ППО, наслідки могли б бути набагато гірші”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він зазначив, що протягом доби армія РФ обстрілювала прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

“У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджено господарський блок Центральної районної лікарні. Отримали поранення 4 працівники райлікарні – 3 чоловіки та 1 жінка. Ще одна людина 62 років також отримала осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загрози життю немає”, – поінформував голова ХОВА.

Він також повідомив, що обстрілами зруйновано житловий будинок у Куп’янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.