Live
  • Пятница 23.12.2022
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.9
    • 🟢

Шестеро жителей Харьковщины пострадали вследствие обстрелов армии РФ — ОП

Происшествия 17:26   23.12.2022
Елена Нагорная
Шестеро жителей Харьковщины пострадали вследствие обстрелов армии РФ — ОП

В результате обстрелов Харьковской области российской армией в течение суток травмы получили шестеро мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Харьков также под обстрелами. Там зафиксирован ракетный удар предварительно ракетами С-300. Без разрушений и пострадавших. Также произошли обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Шестеро мирных граждан травмированы», — рассказал он.

Видео: Кирилл Тимошенко

Читайте также: Могло быть намного хуже – Синегубов о вчерашних ударах по Харьковщине

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

14:27
В Харькове на Журавлевке рубят лес на дрова для жителей города
13:55
Где в Харькове можно приобрести елку к новогодним праздникам
10:40
Ракетная атака и обстрелы: в полиции Харьковщины показали последствия ударов
08:54
Могло быть намного хуже – Синегубов о вчерашних ударах по Харьковщине
07:42
Два пожара и пять пострадавших: информация ГСЧС об обстрелах Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Шестеро жителей Харьковщины пострадали вследствие обстрелов армии РФ — ОП»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 17:26;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харьковской области российской армией в течение суток травмы получили шестеро мирных жителей.".