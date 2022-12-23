Шестеро жителей Харьковщины пострадали вследствие обстрелов армии РФ — ОП

В результате обстрелов Харьковской области российской армией в течение суток травмы получили шестеро мирных жителей.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Харьков также под обстрелами. Там зафиксирован ракетный удар предварительно ракетами С-300. Без разрушений и пострадавших. Также произошли обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Шестеро мирных граждан травмированы», — рассказал он.

Видео: Кирилл Тимошенко