Шестеро жителей Харьковщины пострадали вследствие обстрелов армии РФ — ОП
В результате обстрелов Харьковской области российской армией в течение суток травмы получили шестеро мирных жителей.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
«Харьков также под обстрелами. Там зафиксирован ракетный удар предварительно ракетами С-300. Без разрушений и пострадавших. Также произошли обстрелы Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Шестеро мирных граждан травмированы», — рассказал он.
Видео: Кирилл Тимошенко
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов Харьковской области российской армией в течение суток травмы получили шестеро мирных жителей.".