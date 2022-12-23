Шестеро жителів Харківщини постраждали внаслідок обстрілів армії РФ – ОП
Внаслідок обстрілів Харківської області російською армією протягом доби травми отримали шестеро мирних жителів.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
“Харків також під обстрілами. Там зафіксовано ракетний удар попередньо ракетами С-300. Без руйнувань та постраждалих. Також відбулися обстріли Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області. Шестеро мирних громадян травмованоо”, – розповів він.
Відео: Кирило Тимошенко
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 17:26;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харківської області російською армією протягом доби травми отримали шестеро мирних жителів.".