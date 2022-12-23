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Снега на Новый год не будет — прогноз харьковского синоптика

Общество 08:29   23.12.2022
Оксана Горун
Снега на Новый год не будет — прогноз харьковского синоптика Фото: Павел Велицкий

Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич сообщи, что снежный покров на Новый год будет отсутствовать в большинстве областей Украины.

«Арктический «удар» в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу, — прокомментировал Кибальчич данные ресурса Meteo-villes. — До конца декабря и в начале января в Украине будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и туманов. В Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей».

Теплый воздух движется в Харьков - снега не будет
Фото: Media-villes

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    • Отметим, что на данный момент никаких надежд на снежный Новый год не подают и прогнозы Укргидрометцентра — по имеющейся на данный момент информации, вплоть до вторника, 27 декабря, на Харьковщине будут плюсовые температуры днем и около нуля ночью. Осадки в основном в виде дождя, лишь раз в прогнозе мелькает дождь со снегом, но при плюсовой температуре.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 08:29;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич сообщи, что снежный покров на Новый год будет отсутствовать в большинстве областей Украины".