Снега на Новый год не будет — прогноз харьковского синоптика
Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич сообщи, что снежный покров на Новый год будет отсутствовать в большинстве областей Украины.
«Арктический «удар» в Северной Америке запустил конвейер тепла из Атлантики в Европу, — прокомментировал Кибальчич данные ресурса Meteo-villes. — До конца декабря и в начале января в Украине будет сохраняться аномально теплая погода с осадками преимущественно в виде дождя и туманов. В Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей».
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Отметим, что на данный момент никаких надежд на снежный Новый год не подают и прогнозы Укргидрометцентра — по имеющейся на данный момент информации, вплоть до вторника, 27 декабря, на Харьковщине будут плюсовые температуры днем и около нуля ночью. Осадки в основном в виде дождя, лишь раз в прогнозе мелькает дождь со снегом, но при плюсовой температуре.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 08:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Игорь Кибальчич сообщи, что снежный покров на Новый год будет отсутствовать в большинстве областей Украины".