Снігу на Новий рік не буде – прогноз харківського синоптика
Метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич повідомив, що сніговий покрив на Новий рік буде відсутній у більшості областей України.
“Арктичний “удар” у Північній Америці запустив конвейер тепла з Атлантики у Європу, – прокоментував Кібальчич дані ресурсу Meteo-villes. – ДДо кінця грудня та на початку січня в Україні зберігатиметься аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу та мряки. На Різдво та Новий рік сніговий покрив буде відсутній у більшості областей”.
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Зазначимо, що наразі жодних надій на сніговий Новий рік не подають і прогнози Укргідрометцентру. За наявною інформацією, аж до вівторка, 27 грудня, на Харківщині будуть плюсові температури вдень і близько нуля вночі. Опади переважно у вигляді дощу, лише раз у прогнозі мелькає дощ зі снігом, але за плюсової температури.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 08:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кібальчич повідомив, що сніговий покрив на Новий рік буде відсутній у більшості областей України".