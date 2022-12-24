Горели гаражи и дом, поврежден магазин — последствия обстрелов Харьковщины

По информации ГСЧС, в Харьковской области за сутки произошло два пожара из-за российских обстрелов. Кроме того, были и разрушения, не вызвавшие возгорание.

Больше всего из-за обстрелов страдают прифронтовые населенные пункты на востоке и северо-востоке Харьковской области.

«Пожары, вызванные обстрелами со стороны оккупантов, произошли в период с 18:00 до 18:20 в Купянском районе Харьковщины на территории Двуречанской громады. Враг нанес удары по частному сектору. Горели: частный дом, 2 хозяйственных сооружения и 3 гаража. Общая площадь пожара составила около 500 кв. м», — сообщили в утренней сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Все пожары завершили тушить к 22:05.

Кроме того, днем 23 декабря спасатели из Двуречной обследовали территорию «прилета», который не вызвал пожар.

«Проверкой обнаружены повреждения магазина и забора частного домовладения. Пострадавших нет. Пожар не зафиксирован», — отметили спасатели.