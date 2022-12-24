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Горіли гаражі та будинок, пошкоджено магазин – наслідки обстрілів Харківщини

Події 09:33   24.12.2022
Оксана Горун
Горіли гаражі та будинок, пошкоджено магазин – наслідки обстрілів Харківщини

За інформацією ДСНС Харківщини, в області за добу сталося дві пожежі через російські обстріли. Крім того, були й руйнування, які не призвели до спалахів.

Найбільше через обстріли страждають прифронтові населені пункти на сході та північному сході Харківської області.

“Пожежі, викликані обстрілами з боку окупантів, сталися в період з 18:00 до 18:20 в Куп’янському районі Харківщини на території Дворічанської громади. Ворог завдав ударів по приватному сектору. Горіли: приватна садиба, 2 господарські споруди та 3 гаражі. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. м”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усі пожежі завершили гасити до 22:05.

Крім того, вдень 23 грудня рятувальники з Дворічної обстежили територію “прильоту”, який не спричинив пожежі.

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“Перевіркою виявлено пошкодження магазину та забору приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Пожежа не зафіксована”, – зазначили рятувальники.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 09:33;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС Харківщини, в області за добу сталося дві пожежі через російські обстріли. Крім того, були й руйнування, які не призвели до спалахів".