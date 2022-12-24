Горіли гаражі та будинок, пошкоджено магазин – наслідки обстрілів Харківщини
За інформацією ДСНС Харківщини, в області за добу сталося дві пожежі через російські обстріли. Крім того, були й руйнування, які не призвели до спалахів.
Найбільше через обстріли страждають прифронтові населені пункти на сході та північному сході Харківської області.
“Пожежі, викликані обстрілами з боку окупантів, сталися в період з 18:00 до 18:20 в Куп’янському районі Харківщини на території Дворічанської громади. Ворог завдав ударів по приватному сектору. Горіли: приватна садиба, 2 господарські споруди та 3 гаражі. Загальна площа пожежі склала близько 500 кв. м”, – повідомили в ранковому зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.
Усі пожежі завершили гасити до 22:05.
Крім того, вдень 23 грудня рятувальники з Дворічної обстежили територію “прильоту”, який не спричинив пожежі.
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“Перевіркою виявлено пошкодження магазину та забору приватного домоволодіння. Постраждалих немає. Пожежа не зафіксована”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 09:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією ДСНС Харківщини, в області за добу сталося дві пожежі через російські обстріли. Крім того, були й руйнування, які не призвели до спалахів".