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На Харьковщине медики вернули к жизни бойца, у которого остановилось сердце

Общество 22:00   24.12.2022
Оксана Горун
На Харьковщине медики вернули к жизни бойца, у которого остановилось сердце

Видео спасения защитника Украины на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Харьковская область. Медики успешно вернули к жизни бойца, у которого в результате тяжелого ранения в голову остановилось сердце», — подписал Мельник видео, размещенное им в telegram.

«Горжусь тем, как самоотверженно и профессионально работают украинские медики. Как боевые, так и гражданские. С момента начала войны эти героические люди спасли десятки тысяч жизней наших военных и гражданских», — отметил Мельник.

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    • Ранее мы сообщали, что в Харькове прохожий спас умирающего на улице, правильно сделав ему непрямой массаж сердца.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 22:00;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео спасения защитника Украины на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".