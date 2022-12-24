На Харьковщине медики вернули к жизни бойца, у которого остановилось сердце

Видео спасения защитника Украины на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Харьковская область. Медики успешно вернули к жизни бойца, у которого в результате тяжелого ранения в голову остановилось сердце», — подписал Мельник видео, размещенное им в telegram.

«Горжусь тем, как самоотверженно и профессионально работают украинские медики. Как боевые, так и гражданские. С момента начала войны эти героические люди спасли десятки тысяч жизней наших военных и гражданских», — отметил Мельник.

Ранее мы сообщали, что в Харькове прохожий спас умирающего на улице, правильно сделав ему непрямой массаж сердца.