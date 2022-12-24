На Харьковщине медики вернули к жизни бойца, у которого остановилось сердце
Видео спасения защитника Украины на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«Харьковская область. Медики успешно вернули к жизни бойца, у которого в результате тяжелого ранения в голову остановилось сердце», — подписал Мельник видео, размещенное им в telegram.
«Горжусь тем, как самоотверженно и профессионально работают украинские медики. Как боевые, так и гражданские. С момента начала войны эти героические люди спасли десятки тысяч жизней наших военных и гражданских», — отметил Мельник.
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Ранее мы сообщали, что в Харькове прохожий спас умирающего на улице, правильно сделав ему непрямой массаж сердца.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 22:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео спасения защитника Украины на Харьковщине опубликовал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник".