На Харківщині медики повернули до життя бійця, у якого зупинилося серце
Відео порятунку захисника України на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.
“Харківська область. Медики успішно повернули до життя бійця, у якого внаслідок тяжкого поранення в голову зупинилося серце”, – підписав Мельник відео, розміщене ним у Телеграмі.
“Пишаюся тим, як самовіддано та професійно працюють українські медики. Як бойові, так і цивільні. З моменту початку війни ці героїчні люди врятували десятки тисяч життів наших військових та цивільних”, – зазначив Мельник.
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Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці, правильно зробивши йому непрямий масаж серця.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 22:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео порятунку захисника України на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".