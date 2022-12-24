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На Харківщині медики повернули до життя бійця, у якого зупинилося серце

Події 22:00   24.12.2022
Оксана Горун
На Харківщині медики повернули до життя бійця, у якого зупинилося серце

Відео порятунку захисника України на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Харківська область. Медики успішно повернули до життя бійця, у якого внаслідок тяжкого поранення в голову зупинилося серце”, – підписав Мельник відео, розміщене ним у Телеграмі.

“Пишаюся тим, як самовіддано та професійно працюють українські медики. Як бойові, так і цивільні. З моменту початку війни ці героїчні люди врятували десятки тисяч життів наших військових та цивільних”, – зазначив Мельник.

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    • Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці, правильно зробивши йому непрямий масаж серця.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 22:00;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео порятунку захисника України на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник".