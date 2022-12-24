На Харківщині медики повернули до життя бійця, у якого зупинилося серце

Відео порятунку захисника України на Харківщині опублікував начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Харківська область. Медики успішно повернули до життя бійця, у якого внаслідок тяжкого поранення в голову зупинилося серце”, – підписав Мельник відео, розміщене ним у Телеграмі.

“Пишаюся тим, як самовіддано та професійно працюють українські медики. Як бойові, так і цивільні. З моменту початку війни ці героїчні люди врятували десятки тисяч життів наших військових та цивільних”, – зазначив Мельник.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові перехожий врятував вмираючого на вулиці, правильно зробивши йому непрямий масаж серця.