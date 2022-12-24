Защитники Харьковщины подбили вражеские «Грады» и «Гиацинт» у Сватово (видео)

Защитники Харьковщины из 92 ОМБр и 40 ОАБр из Николаевской области совместно ударили по технике российских оккупантов.

«Позавчера украинские военные из 92 ОМБр и 40 ОАБр артиллерийским огнем нанесли поражение вражеским установкам Град и Гиацинт в районе Сватового», — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).