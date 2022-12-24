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Защитники Харьковщины подбили вражеские «Грады» и «Гиацинт» у Сватово (видео)

Происшествия 18:35   24.12.2022
Оксана Горун
Защитники Харьковщины подбили вражеские «Грады» и «Гиацинт» у Сватово (видео)

Защитники Харьковщины из 92 ОМБр и 40 ОАБр из Николаевской области совместно ударили по технике российских оккупантов.

«Позавчера украинские военные из 92 ОМБр и 40 ОАБр артиллерийским огнем нанесли поражение вражеским установкам Град и Гиацинт в районе Сватового», — сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник (Марсель).

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 декабря 2022 в 18:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Защитники Харьковщины из 92 ОМБр и 40 ОАБр из Николаевской области совместно ударили по технике российских оккупантов".