Захисники Харківщини підбили ворожі “Гради” та “Гіацинт” (відео)
Захисники Харківщини з 92 ОМБр та 40 ОАБр із Миколаївської області спільно вдарили по техніці російських окупантів.
“Позавчора українські військові з 92 ОМБр та 40 ОАБр артилерійським вогнем нанесли ураження ворожим установкам Град та Гіацинт в районі Сватового”, – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 18:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники Харківщини з 92 ОМБр та 40 ОАБр із Миколаївської області спільно вдарили по техніці російських окупантів".