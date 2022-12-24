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Захисники Харківщини підбили ворожі “Гради” та “Гіацинт” (відео)

Події 18:35   24.12.2022
Оксана Горун
Захисники Харківщини підбили ворожі “Гради” та “Гіацинт” (відео)

Захисники Харківщини з 92 ОМБр та 40 ОАБр із Миколаївської області спільно вдарили по техніці російських окупантів.

“Позавчора українські військові з 92 ОМБр та 40 ОАБр артилерійським вогнем нанесли ураження ворожим установкам Град та Гіацинт в районі Сватового”, – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).

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Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Грудня 2022 в 18:35;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захисники Харківщини з 92 ОМБр та 40 ОАБр із Миколаївської області спільно вдарили по техніці російських окупантів".