Захисники Харківщини підбили ворожі “Гради” та “Гіацинт” (відео)

Захисники Харківщини з 92 ОМБр та 40 ОАБр із Миколаївської області спільно вдарили по техніці російських окупантів.

“Позавчора українські військові з 92 ОМБр та 40 ОАБр артилерійським вогнем нанесли ураження ворожим установкам Град та Гіацинт в районі Сватового”, – повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник (Марсель).