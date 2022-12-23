У бруді та вплав: харківська 92 ОМБр показала, як воюють зараз на фронті
Фото: кадр із відео
На сторінці 92 ОМБр у Фейсбуці опублікували відео, де воїни сфотографували, як пересувається важка техніка на фронті за нинішніх погодних умов.
Відеоролик захисники Харківщини назвали “Дорога до Перемоги” та розмістили без додаткових коментарів.
Читайте також: Дороги розмило: командир батальйону харківської ТРО показав умови на фронті
Зазначимо, що танкісти 92 ОМБр раніше розповідали про те, що відбувається на ділянці фронту, що знаходиться на північному сході Харківщини – на невеликій ще окупованій території за Осколом у районі Дворічної та Куп’янська. Також бригада імені кошового отамана Сірка воює і на території сусідньої Луганської області. Де саме знято опубліковані кадри, у 92 ОМБр не уточнили.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У бруді та вплав: харківська 92 ОМБр показала, як воюють зараз на фронті»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сторінці 92 ОМБр у Фейсбуці опублікували відео, де воїни сфотографували, як пересувається важка техніка на фронті за нинішніх погодних умов".