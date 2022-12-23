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У бруді та вплав: харківська 92 ОМБр показала, як воюють зараз на фронті

Суспільство 10:21   23.12.2022
Оксана Горун
У бруді та вплав: харківська 92 ОМБр показала, як воюють зараз на фронті Фото: кадр із відео

На сторінці 92 ОМБр у Фейсбуці опублікували відео, де воїни сфотографували, як пересувається важка техніка на фронті за нинішніх погодних умов.

Відеоролик захисники Харківщини назвали “Дорога до Перемоги” та розмістили без додаткових коментарів.

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Зазначимо, що танкісти 92 ОМБр раніше розповідали про те, що відбувається на ділянці фронту, що знаходиться на північному сході Харківщини – на невеликій ще окупованій території за Осколом у районі Дворічної та Куп’янська. Також бригада імені кошового отамана Сірка воює і на території сусідньої Луганської області. Де саме знято опубліковані кадри, у 92 ОМБр не уточнили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 10:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сторінці 92 ОМБр у Фейсбуці опублікували відео, де воїни сфотографували, як пересувається важка техніка на фронті за нинішніх погодних умов".