У бруді та вплав: харківська 92 ОМБр показала, як воюють зараз на фронті

На сторінці 92 ОМБр у Фейсбуці опублікували відео, де воїни сфотографували, як пересувається важка техніка на фронті за нинішніх погодних умов.

Відеоролик захисники Харківщини назвали “Дорога до Перемоги” та розмістили без додаткових коментарів.

Зазначимо, що танкісти 92 ОМБр раніше розповідали про те, що відбувається на ділянці фронту, що знаходиться на північному сході Харківщини – на невеликій ще окупованій території за Осколом у районі Дворічної та Куп’янська. Також бригада імені кошового отамана Сірка воює і на території сусідньої Луганської області. Де саме знято опубліковані кадри, у 92 ОМБр не уточнили.