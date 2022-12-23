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В грязи и вплавь: харьковская 92 ОМБр показала, как воюют сейчас на фронте

Общество 10:21   23.12.2022
Оксана Горун
В грязи и вплавь: харьковская 92 ОМБр показала, как воюют сейчас на фронте Фото: кадр из видео

На странице 92 ОМБр в facebook опубликовали видео, где воины запечатлели, как передвигается тяжелая техника на фронте в нынешних погодных условиях.

Видеоролик защитники Харьковщины назвали «Дорога к Победе» и разместили без дополнительных комментариев.

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Отметим, что танкисты 92 ОМБр ранее рассказывали о том, что происходит на участке фронта, который находится на северо-востоке Харьковщины — на небольшой еще оккупированной территории за Осколом в районе Двуречной и Купянска. Также бригада имени кошевого атамана Сирко воюет и на территории соседней Луганской области. Где именно сняты опубликованные кадры, в 92 ОМБр не уточнили.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 10:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На странице 92 ОМБр в facebook опубликовали видео, где воины запечатлели, как передвигается тяжелая техника на фронте в нынешних погодных условиях".