В грязи и вплавь: харьковская 92 ОМБр показала, как воюют сейчас на фронте

На странице 92 ОМБр в facebook опубликовали видео, где воины запечатлели, как передвигается тяжелая техника на фронте в нынешних погодных условиях.

Видеоролик защитники Харьковщины назвали «Дорога к Победе» и разместили без дополнительных комментариев.

Отметим, что танкисты 92 ОМБр ранее рассказывали о том, что происходит на участке фронта, который находится на северо-востоке Харьковщины — на небольшой еще оккупированной территории за Осколом в районе Двуречной и Купянска. Также бригада имени кошевого атамана Сирко воюет и на территории соседней Луганской области. Где именно сняты опубликованные кадры, в 92 ОМБр не уточнили.