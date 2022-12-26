На Харьковщину пришел грипп: зарегистрированы первые случаи с начала сезона

В течение недели с 19 по 25 декабря в Харьковской области были выявлены первые с начала епидсезона три случая гриппа А. Все — у детей в возрасте до 14 лет.

Совместная циркуляция вирусов гриппа, респираторной группы и COVID-19 будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости, прогнозируют в областном центре контроля и профилактики болезней.

Сообщается, что в течение недели в регионе заболели 1905 человек (с учетом случаев COVID-19), из них 660 детей в возрасте до 17 лет. Это меньше, чем на предыдущей неделе на 8,1%.

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Показатель заболеваемости составляет 72,76 на 100 тысяч населения, что меньше прошлогоднего почти в четыре раза и не превышает показатель эпидпорога. Интенсивность эпидпроцесса соответствует низкому уровню.