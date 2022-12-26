На Харківщину прийшов грип: зареєстровані перші випадки з початку сезону

Протягом тижня з 19 по 25 грудня у Харківській області було виявлено перші з початку епідсезону три випадки грипу А. Усі – у дітей віком до 14 років.

Спільна циркуляція вірусів грипу, респіраторної групи та COVID-19 сприятиме подальшому зростанню захворюваності, прогнозують в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що протягом тижня у регіоні захворіли 1905 осіб (з урахуванням випадків COVID-19), із них 660 дітей віком до 17 років. Це менше, ніж минулого тижня на 8,1%.

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Показник захворюваності становить 72,76 на 100 тисяч населення, що менше торішнього майже вчетверо і не перевищує показник епідпорогу. Інтенсивність епідпроцесу відповідає низькому рівню.