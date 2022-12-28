До 40 сел и поселков Харьковщины у границы с РФ почти уничтожены — Тимошко
Больше всего от обстрелов российской армии пострадали Золочевская, Липецкая, Купянская и Волчанская громады, а также город Изюм, рассказал в эфире телемарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.
«Село Каменка вблизи Изюма. До войны проживало около 1200 человек, сейчас проживают 30 человек. Это для примера. Есть села, в которых не осталось ни одного целого дома. Например, Малая Камышеваха — 178 домов было до войны, уничтожено полностью 176 домов. Таких сел и поселков вблизи границы со страной-агрессором — примерно до 30-40, которые почти полностью уничтожены», — сообщил Тимошко.
Также он рассказал, какие районы области подверглись обстрелам врага на этой неделе.
«С начала недели в Харьковском районе два обстрела, в Волчанском — семь обстрелов, один человек травмирован, в Купянском — 16 обстрелов, один человек травмирован, Двуречная — шесть обстрелов. Что я имею в виду под одним обстрелом? Один обстрел Двуречной — это примерно 40-50 снарядов за раз», — отметил глава облуправления Нацполиции.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 19:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Больше всего от обстрелов российской армии пострадали Золочевская, Липецкая, Купянская и Волчанская громады, а также город Изюм, рассказал в эфире телемарафона начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".