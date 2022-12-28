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До 40 сіл і селищ Харківщини біля кордону із РФ майже знищені – Тимошко

Події 19:17   28.12.2022
Олена Нагорна
До 40 сіл і селищ Харківщини біля кордону із РФ майже знищені – Тимошко

Найбільше від обстрілів російської армії постраждали Золочівська, Липецька, Куп’янська та Вовчанська громади, а також місто Ізюм, розповів в етері телемарафону начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.

“Село Кам’янка поблизу Ізюма. До війни мешкало близько 1200 осіб, зараз мешкають 30 осіб. Це для прикладу. Є села, в яких не залишилось жодного цілого будинку. Наприклад, Мала Комишуваха – 178 будинків було до війни, знищено повністю 176 будинків. Таких сіл та селищ поблизу кордону із країною-агресоркою – приблизно до 30-40, які майже повністю знищені”, – повідомив Тимошко.

Також він розповів, які райони області зазнали обстрілів ворога цього тижня.

“Із початку тижня у Харківському районі два обстріли, у Вовчанському – сім обстрілів, одна людина травмована, у Куп’янському – 16 обстрілів, одна людина травмована, Дворічна – шість обстрілів. Що я маю на увазі під одним обстрілом? Один обстріл Дворічної – це приблизно 40-50 снарядів за раз”, – наголосив голова облуправління Нацполіції.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 19:17;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найбільше від обстрілів російської армії постраждали Золочівська, Липецька, Куп’янська та Вовчанська громади, а також місто Ізюм, розповів в етері телемарафону начальник ГУ Нацполіції Харківської області Володимир Тимошко.".