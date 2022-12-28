Вифлеемский огонь мира уже на передовой — начальник Харьковского гарнизона

Вифлеемский огонь мира передали украинским военным, которые сейчас находятся на передовой.

Об этом сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Очень хотелось мотивировать наших военных на передовой, поэтому специально для них привезли не только поддержку от юных украинских патриотов, но и настоящий Вифлеемский огонь», — написал он.

Какие подразделения и где именно получили огонь — начальник Харьковского гарнизона не уточнил.



Фото: Сергей Мельник

Как сообщали в харьковской ячейке организации «Пласт», Вифлеемский огонь мира привезли в Харьков 13 декабря.

Справка. Традиция передачи огня берет начало в конце 80-х прошлого века. Пластунские организации со всего мира ежегодно проводят международную акцию накануне Рождества. Австрийские скауты берут огонь в Вифлееме и доставляют его самолетом в Австрию, где эстафета передается пластунам из других стран.