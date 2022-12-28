Вифлеємський вогонь миру вже на передовій – начальник Харківського гарнізону

Вифлеємський вогонь миру передали українським військовим, які зараз перебувають на передовій.

Про це повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

“Дуже хотілося мотивувати наших військових на передовій, тому спеціально для них привезли не тільки підтримку від юних українських патріотів, а й справжній Вифлеємський вогонь”, – написав він.

Які підрозділи та де саме отримали вогонь – начальник Харківського гарнізону не уточнив.



Фото: Сергій Мельник

Як повідомляли у харківському осередку організації «Пласт», Вифлеємський вогонь миру привезли в Харків 13 грудня.

Довідка. Традиція передачі вогню бере початок наприкінці 80-х минулого століття. Пластунські організації з усього світу щорічно проводять міжнародну акцію напередодні Різдва. Австрійські скаути беруть вогонь у Вифлеємі та доправляють його літаком до Австрії, де естафета передається пластунам з інших країн.