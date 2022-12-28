Жертвы огня: на Харьковщине на пожарах один мужчина погиб, а второй обгорел
О ЧП, случившихся на Харьковщине за сутки не из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«В 18:00 в селе Ольшаны Солоницевской громады произошел пожар, где обнаружено тело погибшего мужчины. Им оказался 53-летний хозяин дома по адресу: с. Ольшаны, ул. Центральная, 145. Подразделения ГСЧС по данному адресу не вызывались, так как огонь самоликвидировался. На мужчине горела одежда на площади около половины квадратного метра. Причина возникновения возгорания устанавливается», — сообщили спасатели.
Второе ЧП не с таким трагичным исходом случилось в Ковшаровке Купянского района. Там произошла вспышка газа в квартире.
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«Около 08:25 в поселке Ковшаровка Купянского района в квартире на пятом этаже жилой девятиэтажки произошла вспышка газа без дальнейшего горения. В результате этого 54-летний мужчина получил ожоги лица», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2022 в 09:56;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ЧП, случившихся на Харьковщине за сутки не из-за вражеских обстрелов, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".