Жертви вогню: на Харківщині на пожежах один чоловік загинув, а другий обгорів

Про НП, що сталися на Харківщині за добу не через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою: с. Вільшани, вул. Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили рятувальники.

Друга НП не з таким трагічним результатом сталася у Ковшарівці Куп’янського району. Там стався спалах газу в квартирі.

“Близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп’янського району в квартирі на п’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. Внаслідок цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя”, – зазначили в ДСНС.