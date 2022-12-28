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Жертви вогню: на Харківщині на пожежах один чоловік загинув, а другий обгорів

Події 09:56   28.12.2022
Оксана Горун
Жертви вогню: на Харківщині на пожежах один чоловік загинув, а другий обгорів

Про НП, що сталися на Харківщині за добу не через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою: с. Вільшани, вул. Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили рятувальники.

Друга НП не з таким трагічним результатом сталася у Ковшарівці Куп’янського району. Там стався спалах газу в квартирі.

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    • “Близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп’янського району в квартирі на п’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. Внаслідок цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя”, – зазначили в ДСНС.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:56;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП, що сталися на Харківщині за добу не через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".