Жертви вогню: на Харківщині на пожежах один чоловік загинув, а другий обгорів
Про НП, що сталися на Харківщині за добу не через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“О 18:00 у селі Вільшани Солоницівської громади сталась пожежа, де виявлено тіло загиблого чоловіка. Ним виявився 53-річний господар оселі за адресою: с. Вільшани, вул. Центральна, 145. Підрозділи ДСНС за даною адресою не викликались, так як вогонь самоліквідувався. На чоловікові горів одяг на площі близько пів квадратного метра. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – повідомили рятувальники.
Друга НП не з таким трагічним результатом сталася у Ковшарівці Куп’янського району. Там стався спалах газу в квартирі.
Читайте також: Українці з Люксембургу передали авто для порятунку жителів Харківщини (сюжет)
“Близько 08:25 у селищі Ківшарівка Куп’янського району в квартирі на п’ятому поверсі житлової дев’ятиповерхівки стався спалах газу без подальшого горіння. Внаслідок цього 54-річний чоловік отримав опіки обличчя”, – зазначили в ДСНС.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Жертви вогню: на Харківщині на пожежах один чоловік загинув, а другий обгорів»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2022 в 09:56;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про НП, що сталися на Харківщині за добу не через ворожі обстріли, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".