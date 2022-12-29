Дневной удар по Харькову: метро запустили, есть пострадавший
Российская армия продолжает бить по Харькову. Очередной «прилет» днем по инфраструктуре города подтвердил мэр Игорь Терехов, уже есть информация о пострадавшем.
«В результате дневного удара россиян по Харьковской области пострадало как минимум одно лицо», — сообщила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг ударил по Харькову ракетами С-300.
Сразу следом за объявлением воздушной тревоги в 14:14 в Харькове временно останавливалось метро. Однако уже в 14:36 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение частично восстановили.
«Движение на Алексеевской и Салтовской линиях Харьковского метрополитена возобновлено. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе метрополитена.
По информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» был в Индустриальном районе.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает бить по Харькову. Очередной «прилет» днем по инфраструктуре города подтвердил мэр Игорь Терехов, уже есть информация о пострадавшем".