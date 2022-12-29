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Дневной удар по Харькову: метро запустили, есть пострадавший

Происшествия 14:49   29.12.2022
Оксана Горун
Дневной удар по Харькову: метро запустили, есть пострадавший

Российская армия продолжает бить по Харькову. Очередной «прилет» днем по инфраструктуре города подтвердил мэр Игорь Терехов, уже есть информация о пострадавшем.

«В результате дневного удара россиян по Харьковской области пострадало как минимум одно лицо», — сообщила  советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг ударил по Харькову ракетами С-300.

Сразу следом за объявлением воздушной тревоги в 14:14 в Харькове временно останавливалось метро. Однако уже в 14:36 пресс-служба метрополитена сообщила, что движение частично восстановили.

«Движение на Алексеевской и Салтовской линиях Харьковского метрополитена возобновлено. О возобновлении движения Холодногорско-заводской линии метрополитена сообщим дополнительно», — отметили в пресс-службе метрополитена.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» был в Индустриальном районе.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 14:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия продолжает бить по Харькову. Очередной «прилет» днем по инфраструктуре города подтвердил мэр Игорь Терехов, уже есть информация о пострадавшем".