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Денний удар по Харкову: метро запустили, є постраждалий

Події 14:49   29.12.2022
Оксана Горун
Денний удар по Харкову: метро запустили, є постраждалий

Російська армія продовжує бити по Харкову. Черговий “приліт” вдень по інфраструктурі міста підтвердив мер Ігор Терехов. Є інформація про потерпілого.

“Внаслідок денного удару росіян по Харківській області постраждала щонайменше одна особа”, – повідомила   радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник відзначив, що ворог ударив по Харкову ракетами С-300.

Відразу після оголошення повітряної тривоги о 14:14 у Харкові тимчасово зупинялося метро. Проте вже о 14:36 пресслужба метрополітену повідомила, що рух частково відновили.

“Рух на Олексіївській та Салтівській лініях Харківського метрополітену відновлено. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – зазначили в пресслужбі метрополітену.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” був у Індустріальному районі.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 14:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія продовжує бити по Харкову. Черговий “приліт” вдень по інфраструктурі міста підтвердив мер Ігор Терехов. Є інформація про потерпілого".