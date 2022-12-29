Денний удар по Харкову: метро запустили, є постраждалий

Російська армія продовжує бити по Харкову. Черговий “приліт” вдень по інфраструктурі міста підтвердив мер Ігор Терехов. Є інформація про потерпілого.

“Внаслідок денного удару росіян по Харківській області постраждала щонайменше одна особа”, – повідомила радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник відзначив, що ворог ударив по Харкову ракетами С-300.

Відразу після оголошення повітряної тривоги о 14:14 у Харкові тимчасово зупинялося метро. Проте вже о 14:36 пресслужба метрополітену повідомила, що рух частково відновили.

“Рух на Олексіївській та Салтівській лініях Харківського метрополітену відновлено. Про відновлення руху Холодногірсько-заводською лінією метрополітену повідомимо додатково”, – зазначили в пресслужбі метрополітену.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” був у Індустріальному районі.