В больнице на Харьковщине установили противоожоговые койки для воинов ВСУ

Харьковская область получила современное оборудование — четыре койки передали в одно из медучреждений региона, сообщили в ХОВА.

Противоожоговые койки будут использовать для лечения воинов ВСУ, получивших тяжелые термические ранения.

«Для создания полноценного ожогового отделения нам очень не хватало современного оборудования. Мы хотели приобрести такие кровати еще в прошлом году, но физически не могли их ни найти, ни закупить. А благодаря этой гуманитарной помощи мы теперь можем эффективнее лечить наших военнослужащих», – рассказал представитель медучреждения, получившего оборудование, передает пресс-служба ХОВА.

Сейчас оборудование устанавливают, также предстоит провести его наладку. А после этого койки смогут принимать пациентов.