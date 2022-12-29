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В больнице на Харьковщине установили противоожоговые койки для воинов ВСУ

Общество 13:19   29.12.2022
Оксана Горун
В больнице на Харьковщине установили противоожоговые койки для воинов ВСУ Фото: ХОВА

Харьковская область получила современное оборудование — четыре койки передали в одно из медучреждений региона, сообщили в ХОВА.

Противоожоговые койки будут использовать для лечения воинов ВСУ, получивших тяжелые термические ранения.

Противоожоговая койка в медучреждении на Харьковщине 2
Фото: ХОВА

«Для создания полноценного ожогового отделения нам очень не хватало современного оборудования. Мы хотели приобрести такие кровати еще в прошлом году, но физически не могли их ни найти, ни закупить. А благодаря этой гуманитарной помощи мы теперь можем эффективнее лечить наших военнослужащих», – рассказал представитель медучреждения, получившего оборудование, передает пресс-служба ХОВА.

Противоожоговая койка в медучреждении на Харьковщине 3
Фото: ХОВА

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    • Сейчас оборудование устанавливают, также предстоит провести его наладку. А после этого койки смогут принимать пациентов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила современное оборудование — четыре койки передали в одно из медучреждений региона, сообщили в ХОВА".