В больнице на Харьковщине установили противоожоговые койки для воинов ВСУ
Фото: ХОВА
Харьковская область получила современное оборудование — четыре койки передали в одно из медучреждений региона, сообщили в ХОВА.
Противоожоговые койки будут использовать для лечения воинов ВСУ, получивших тяжелые термические ранения.
«Для создания полноценного ожогового отделения нам очень не хватало современного оборудования. Мы хотели приобрести такие кровати еще в прошлом году, но физически не могли их ни найти, ни закупить. А благодаря этой гуманитарной помощи мы теперь можем эффективнее лечить наших военнослужащих», – рассказал представитель медучреждения, получившего оборудование, передает пресс-служба ХОВА.
Читайте также: У «чорнобильскому» диспансері готують 170 ліжок для хворих на COVID
Сейчас оборудование устанавливают, также предстоит провести его наладку. А после этого койки смогут принимать пациентов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «В больнице на Харьковщине установили противоожоговые койки для воинов ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2022 в 13:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область получила современное оборудование — четыре койки передали в одно из медучреждений региона, сообщили в ХОВА".