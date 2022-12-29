Live
  • Четвер 29.12.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.94
    • 🟢

У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ

Суспільство 13:19   29.12.2022
Оксана Горун
У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ

Харківська область отримала сучасне обладнання – чотири ліжка передали до однієї з медустанов регіону, повідомили у ХОВА.

Протиопікові ліжка використовуватимуть для лікування воїнів ЗСУ, які отримали важкі термічні поранення.

Протиопікове ліжко в медустанові на Харківщині 2

“Для створення повноцінного опікового відділення нам дуже бракувало сучасного обладнання. Ми хотіли придбати такі ліжка ще в минулому році, але фізично не могли їх ані знайти, ані закупити. А завдяки цій гуманітарній допомозі тепер ми можемо ефективніше лікувати наших військовослужбовців”, – розповів представник медустанови, яка отримала обладнання, передає пресслужба ХОВА.

Протиопікове ліжко в медустанові на Харківщині 3

  • Читайте також: У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ

    • Наразі обладнання встановлюють, також належить провести його налагодження. А після цього ліжка зможуть приймати пацієнтів.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    11:45
    Семенуха попередив харків’ян, що наступні дні будуть важкими
    10:00
    Синєгубов: Є прильоти в Немишлянському та Основ’янському районах Харкова
    09:11
    Синєгубов закликав мешканців Харкова і області бути в укриттях
    15:48
    На Золочівщині майже повністю відновили газ та електропостачання – ХОВА
    14:40
    Спочатку документи, потім назву. Як у Харкові перейменовують театр Пушкіна

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала сучасне обладнання – чотири ліжка передали до однієї з медустанов регіону, повідомили у ХОВА".