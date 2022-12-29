У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ

Харківська область отримала сучасне обладнання – чотири ліжка передали до однієї з медустанов регіону, повідомили у ХОВА.

Протиопікові ліжка використовуватимуть для лікування воїнів ЗСУ, які отримали важкі термічні поранення.

“Для створення повноцінного опікового відділення нам дуже бракувало сучасного обладнання. Ми хотіли придбати такі ліжка ще в минулому році, але фізично не могли їх ані знайти, ані закупити. А завдяки цій гуманітарній допомозі тепер ми можемо ефективніше лікувати наших військовослужбовців”, – розповів представник медустанови, яка отримала обладнання, передає пресслужба ХОВА.

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Наразі обладнання встановлюють, також належить провести його налагодження. А після цього ліжка зможуть приймати пацієнтів.