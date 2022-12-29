У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ
Харківська область отримала сучасне обладнання – чотири ліжка передали до однієї з медустанов регіону, повідомили у ХОВА.
Протиопікові ліжка використовуватимуть для лікування воїнів ЗСУ, які отримали важкі термічні поранення.
“Для створення повноцінного опікового відділення нам дуже бракувало сучасного обладнання. Ми хотіли придбати такі ліжка ще в минулому році, але фізично не могли їх ані знайти, ані закупити. А завдяки цій гуманітарній допомозі тепер ми можемо ефективніше лікувати наших військовослужбовців”, – розповів представник медустанови, яка отримала обладнання, передає пресслужба ХОВА.
Читайте також: У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ
Наразі обладнання встановлюють, також належить провести його налагодження. А після цього ліжка зможуть приймати пацієнтів.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У лікарні на Харківщині встановили протиопікові ліжка для воїнів ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2022 в 13:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська область отримала сучасне обладнання – чотири ліжка передали до однієї з медустанов регіону, повідомили у ХОВА".