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Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

Общество 12:07   30.12.2022
Оксана Горун
Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

В Харьковской области на праздничной посленовогодней неделе продолжатся почасовые отключения света.

По информации пресс-службы «Харьковоблэнерго» будут действовать 12 очередей отключения. Они распределятся следующим образом:

1 очередь — 7:00 — 10:00

2 очередь — 8:00 — 11:00

3 очередь — 09:00 — 12:00

4 очередь — 10:00 — 13:00

5 очередь — 11:00 — 14:00

6 очередь — 12:00 — 15:00

7 очередь — 13:00 — 16:00

8 очередь — 14:00 — 17:00

9 очередь — 15:00 — 18:00

10 очередь — 17:00 — 20:00

11 очередь — 18:00 — 21:00

12 очередь — 19:00 — 22:00

  • Читайте также: В двух населенных пунктах на Харьковщине восстановили электричество

    • С адресами, входящими в каждую из очередей можно ознакомиться тут.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 12:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на праздничной посленовогодней неделе продолжатся почасовые отключения света".