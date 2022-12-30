Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю
В Харьковской области на праздничной посленовогодней неделе продолжатся почасовые отключения света.
По информации пресс-службы «Харьковоблэнерго» будут действовать 12 очередей отключения. Они распределятся следующим образом:
1 очередь — 7:00 — 10:00
2 очередь — 8:00 — 11:00
3 очередь — 09:00 — 12:00
4 очередь — 10:00 — 13:00
5 очередь — 11:00 — 14:00
6 очередь — 12:00 — 15:00
7 очередь — 13:00 — 16:00
8 очередь — 14:00 — 17:00
9 очередь — 15:00 — 18:00
10 очередь — 17:00 — 20:00
11 очередь — 18:00 — 21:00
12 очередь — 19:00 — 22:00
Читайте также: В двух населенных пунктах на Харьковщине восстановили электричество
С адресами, входящими в каждую из очередей можно ознакомиться тут.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 12:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области на праздничной посленовогодней неделе продолжатся почасовые отключения света".