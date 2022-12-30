Харьковоблэнерго опубликовало график отключений света на неделю

В Харьковской области на праздничной посленовогодней неделе продолжатся почасовые отключения света.

По информации пресс-службы «Харьковоблэнерго» будут действовать 12 очередей отключения. Они распределятся следующим образом:

1 очередь — 7:00 — 10:00

2 очередь — 8:00 — 11:00

3 очередь — 09:00 — 12:00

4 очередь — 10:00 — 13:00

5 очередь — 11:00 — 14:00

6 очередь — 12:00 — 15:00

7 очередь — 13:00 — 16:00

8 очередь — 14:00 — 17:00

9 очередь — 15:00 — 18:00

10 очередь — 17:00 — 20:00

11 очередь — 18:00 — 21:00

12 очередь — 19:00 — 22:00

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С адресами, входящими в каждую из очередей можно ознакомиться тут.