Харківобленерго опублікувало графік відключень світла на тиждень
У Харківській області на святковому післяноворічному тижні триватимуть погодинні відключення світла.
За інформацією пресслужби “Харківобленерго” діятимуть 12 черг відключення. Вони розподіляться так:
1 черга – 7:00 – 10:00
2 черга – 8:00 – 11:00
3 черга – 09:00 – 12:00
4 черга – 10:00 – 13:00
5 черга – 11:00 – 14:00
6 черга – 12:00 – 15:00
7 черга – 13:00 – 16:00
8 черга – 14:00 – 17:00
9 черга – 15:00 – 18:00
10 черга – 17:00 – 20:00
11 черга – 18:00 – 21:00
12 черга – 19:00 – 22:00
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З адресами, що входять до кожної черги можна ознайомитися тут .
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 12:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на святковому післяноворічному тижні триватимуть погодинні відключення світла".