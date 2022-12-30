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Харківобленерго опублікувало графік відключень світла на тиждень

Суспільство 12:07   30.12.2022
Оксана Горун
Харківобленерго опублікувало графік відключень світла на тиждень

У Харківській області на святковому післяноворічному тижні триватимуть погодинні відключення світла.

За інформацією пресслужби “Харківобленерго” діятимуть 12 черг відключення. Вони розподіляться так:

1 черга – 7:00 – 10:00

2 черга – 8:00 – 11:00

3 черга – 09:00 – 12:00

4 черга – 10:00 – 13:00

5 черга – 11:00 – 14:00

6 черга – 12:00 – 15:00

7 черга – 13:00 – 16:00

8 черга – 14:00 – 17:00

9 черга – 15:00 – 18:00

10 черга – 17:00 – 20:00

11 черга – 18:00 – 21:00

12 черга – 19:00 – 22:00

  • Читайте також: У “Харківобленерго” повідомили про ситуацію з електрикою після обстрілу

    • З адресами, що входять до кожної черги можна ознайомитися тут .

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 12:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області на святковому післяноворічному тижні триватимуть погодинні відключення світла".