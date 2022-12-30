Live
  • Пятница 30.12.2022
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Не только инфраструктура: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

Происшествия 08:42   30.12.2022
Оксана Горун
Не только инфраструктура: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствия вчерашнего массированного удара российских террористов по региону.

«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по Харькову, Купянску, с. Слобожанскому и с. Котляры. Поражены объекты критической инфраструктуры, частное предприятие, частное домовладение. Обнаружены два погибших человека», — сообщили в утренней сводке спасатели.

Кроме того, из-за российских обстрелов случился пожар в жилом доме в Двуречной.

«Оккупанты попали в жилую двухэтажку, в которой загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавшие не обнаружены. Спасатели 14-й ДПРЧ справились с огнем в течение часа», — дополнили в ГСЧС.

  • Читайте также: В Балаклее бойцы ГСЧС разбирают завалы уничтоженных россиянами зданий (фото)

    • Напомним, по данным прокуратуры, время вчерашней массированной атаки в Харьковской области российская армия убила троих человек. Одного — в Купянске и двоих на объекте критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Для удара по Харьковскому региону использовали в том числе крылатую ракету Х-101, а также «Искандер».

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    10:09
    В огне и под обстрелами: опубликованы военные фото харьковских спасателей
    09:06
    Синегубов подытожил последствия атаки российских террористов на Харьковщину
    07:14
    Обстрелы Харьковщины за сутки — информация Генштаба
    18:41
    Не только ракеты: РФ обстреляла районы 15 населенных пунктов Харьковщины
    18:16
    Около 16 часов враг повторно ударил по объекту инфраструктуры Харькова — ХОВА

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Не только инфраструктура: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствия вчерашнего массированного удара российских террористов по региону".