Не только инфраструктура: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине

В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствия вчерашнего массированного удара российских террористов по региону.

«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по Харькову, Купянску, с. Слобожанскому и с. Котляры. Поражены объекты критической инфраструктуры, частное предприятие, частное домовладение. Обнаружены два погибших человека», — сообщили в утренней сводке спасатели.

Кроме того, из-за российских обстрелов случился пожар в жилом доме в Двуречной.

«Оккупанты попали в жилую двухэтажку, в которой загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавшие не обнаружены. Спасатели 14-й ДПРЧ справились с огнем в течение часа», — дополнили в ГСЧС.

Напомним, по данным прокуратуры, время вчерашней массированной атаки в Харьковской области российская армия убила троих человек. Одного — в Купянске и двоих на объекте критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Для удара по Харьковскому региону использовали в том числе крылатую ракету Х-101, а также «Искандер».