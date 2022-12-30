Не только инфраструктура: в ГСЧС сообщили, куда «прилетело» на Харьковщине
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствия вчерашнего массированного удара российских террористов по региону.
«Четыре раза спасатели выезжали на проверку территорий, только что обстрелянных войском оккупантов. Враг бил по Харькову, Купянску, с. Слобожанскому и с. Котляры. Поражены объекты критической инфраструктуры, частное предприятие, частное домовладение. Обнаружены два погибших человека», — сообщили в утренней сводке спасатели.
Кроме того, из-за российских обстрелов случился пожар в жилом доме в Двуречной.
«Оккупанты попали в жилую двухэтажку, в которой загорелась одна из квартир. Площадь пожара составила 15 кв. м. Пострадавшие не обнаружены. Спасатели 14-й ДПРЧ справились с огнем в течение часа», — дополнили в ГСЧС.
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Напомним, по данным прокуратуры, время вчерашней массированной атаки в Харьковской области российская армия убила троих человек. Одного — в Купянске и двоих на объекте критической инфраструктуры в Чугуевском районе. Для удара по Харьковскому региону использовали в том числе крылатую ракету Х-101, а также «Искандер».
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 08:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подытожили последствия вчерашнего массированного удара российских террористов по региону".