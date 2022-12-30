Не лише інфраструктура: у ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині

У ГУ ДСНС України в Харківській області підсумували наслідки вчорашнього масованого удару російських терористів по регіону.

“Чотири рази рятувальники виїжджали на перевірку територій, щойно обстріляних військом окупантів. Ворог бив по Харкову, Куп’янську, с. Слобожанському та с. Котляри. Уражені об’єкти критичної інфраструктури, приватне підприємство, приватне домоволодіння. Виявлено двох загиблих людей”, – навели дані в ранковому зведенні рятувальники.

Крім того, через російські обстріли сталася пожежа в житловому будинку в Дворічній.

“Окупанти влучили в житлову двоповерхівку, в якій спалахнула одна з квартир. Площа пожежі склала 15 кв. м. Постраждалих не виявлено. Рятувальники 14-ї ДПРЧ впоралися з вогнем протягом години”, – доповнили в ДСНС.

Нагадаємо, за даними прокуратури, під час вчорашньої масованої атаки в Харківській області російська армія вбила трьох людей. Одного — в Куп’янську та двох на об’єкті критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Для удару по Харківському регіону використали, зокрема, крилату ракету Х-101, а також «Іскандер».