Обстрелы Харьковщины за сутки — информация Генштаба

По Харьковской области россияне били не только ракетами и РСЗО, обстрелы из артиллерии в приграничье и прифронтовой линии не утихали.

«На Слобожанском направлении обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка. На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из РСЗО.

Напомним, под ударами 29 декабря был Харьков, Купянск, Чугуевский район и село Котляры Харьковского района. В результате в области три человека погибли, есть раненые. Помимо ударов иранскими дронами и ракетами из ЗРК «С-300» вчера российская армия применила по Харьковщине крылатую ракету Х-101 и «Искандер».