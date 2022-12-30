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Обстрелы Харьковщины за сутки — информация Генштаба

Происшествия 07:14   30.12.2022
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки — информация Генштаба

По Харьковской области россияне били не только ракетами и РСЗО, обстрелы из артиллерии в приграничье и прифронтовой линии не утихали.

«На Слобожанском направлении обстреляны из артиллерии районы населенных пунктов Глубокое, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Бочковое и Чугуновка. На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию подверглись районы 17 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Ольшана, Котляровка, Вишневое и Каменка Харьковской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

В целом по территории Украины за прошедшие сутки враг нанес 85 ракетных и 35 авиационных ударов, а также совершил 63 обстрела из РСЗО.

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    • Напомним, под ударами 29 декабря был Харьков, Купянск, Чугуевский район и село Котляры Харьковского района. В результате в области три человека погибли, есть раненые. Помимо ударов иранскими дронами и ракетами из ЗРК «С-300» вчера российская армия применила по Харьковщине крылатую ракету Х-101 и «Искандер».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 07:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харьковской области россияне били не только ракетами и РСЗО, обстрелы из артиллерии в приграничье и прифронтовой линии не утихали".