Обстріли Харківщини за добу – інформація Генштабу
По Харківській області росіяни били не лише ракетами та з РСЗВ, обстріли з артилерії у прикордонні та прифронтовій лінії не вщухали.
“На Слобожанському напрямку обстріляно з артилерії райони населених пунктів Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове та Чугунівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області”, – повідомили вГенштабі ЗСУ.
Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з РСЗВ.
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Нагадаємо, під ударами 29 грудня був Харків, Куп’янськ, Чугуївський район та село Котляри Харківського району. У результаті в області троє людей загинули, є поранені. Крім ударів іранськими дронами та ракетами із ЗРК “С-300”, учора російська армія застосувала по Харківщині крилату ракету Х-101 та “Іскандер”.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 07:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківській області росіяни били не лише ракетами та з РСЗВ, обстріли з артилерії у прикордонні та прифронтовій лінії не вщухали".