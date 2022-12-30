Обстріли Харківщини за добу – інформація Генштабу

По Харківській області росіяни били не лише ракетами та з РСЗВ, обстріли з артилерії у прикордонні та прифронтовій лінії не вщухали.

“На Слобожанському напрямку обстріляно з артилерії райони населених пунктів Глибоке, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове та Чугунівка. На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали райони 17 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Вільшана, Котлярівка, Вишневе та Кам’янка Харківської області”, – повідомили вГенштабі ЗСУ.

Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 85 ракетних та 35 авіаційних ударів, а також здійснив 63 обстріли з РСЗВ.

Нагадаємо, під ударами 29 грудня був Харків, Куп’янськ, Чугуївський район та село Котляри Харківського району. У результаті в області троє людей загинули, є поранені. Крім ударів іранськими дронами та ракетами із ЗРК “С-300”, учора російська армія застосувала по Харківщині крилату ракету Х-101 та “Іскандер”.