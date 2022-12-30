В огне и под обстрелами: опубликованы военные фото харьковских спасателей

Харьковские спасатели тушат пожары и разбирают завалы, ежедневно рискуя жизнью. Их работу запечатлила на фото пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Харьков – несокрушимый! А его защитники – титаны! — подписали фотогалерею в facebook ГУ ГСЧС Харьковщины. — Спасатели ГСЧС ежедневно стоят на защите харьковчан от последствий вражеских атак. Они самоотверженно идут в ад, чтобы спасти город от огня, сохранить его инфраструктуру ради жизни мирных людей».