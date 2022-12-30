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В огне и под обстрелами: опубликованы военные фото харьковских спасателей

Общество 10:09   30.12.2022
Оксана Горун
В огне и под обстрелами: опубликованы военные фото харьковских спасателей

Харьковские спасатели тушат пожары и разбирают завалы, ежедневно рискуя жизнью. Их работу запечатлила на фото пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Харьков – несокрушимый! А его защитники – титаны! — подписали фотогалерею в facebook ГУ ГСЧС Харьковщины. — Спасатели ГСЧС ежедневно стоят на защите харьковчан от последствий вражеских атак. Они самоотверженно идут в ад, чтобы спасти город от огня, сохранить его инфраструктуру ради жизни мирных людей».

Спасатели ГСЧС в Харьковской области за работой

 

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 10:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели тушат пожары и разбирают завалы, ежедневно рискуя жизнью. Их работу запечатлила на фото пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".