В огне и под обстрелами: опубликованы военные фото харьковских спасателей
Харьковские спасатели тушат пожары и разбирают завалы, ежедневно рискуя жизнью. Их работу запечатлила на фото пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Харьков – несокрушимый! А его защитники – титаны! — подписали фотогалерею в facebook ГУ ГСЧС Харьковщины. — Спасатели ГСЧС ежедневно стоят на защите харьковчан от последствий вражеских атак. Они самоотверженно идут в ад, чтобы спасти город от огня, сохранить его инфраструктуру ради жизни мирных людей».
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- • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 10:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские спасатели тушат пожары и разбирают завалы, ежедневно рискуя жизнью. Их работу запечатлила на фото пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".