У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників

Харківські рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, щодня ризикуючи життям. Їхню роботу зафіксувала на фото пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Харків – незламний! А його захисники – титани! – підписали фотогалерею у facebook ГУ ДСНС Харківщини. – Рятувальники ДСНС щодня стоять на захисті харків’ян від наслідків ворожих атак. Вони самовіддано йдуть до самого пекла, аби врятувати місто від вогню, зберегти його інфраструктури заради життя мирних людей”.