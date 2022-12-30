Live
  • П’ятниця 30.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників

Суспільство 10:09   30.12.2022
Оксана Горун
У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників

Харківські рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, щодня ризикуючи життям. Їхню роботу зафіксувала на фото пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Харків – незламний! А його захисники – титани! підписали фотогалерею у facebook ГУ ДСНС Харківщини. – Рятувальники ДСНС щодня стоять на захисті харків’ян від наслідків ворожих атак. Вони самовіддано йдуть до самого пекла, аби врятувати місто від вогню, зберегти його інфраструктури заради життя мирних людей”.

Рятувальники ДСНС у Харківській області за роботою

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

12:37
Воєнне фото двох школярок із Салтівки перемогло у фотоконкурсі
08:42
Не лише інфраструктура: у ДСНС повідомили, куди “прилетіло” на Харківщині
16:15
Все залежало від першого дня – генерал Сирський про звільнення Харківщини
08:45
Через обстріли горіли об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині
07:24
Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 10:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, щодня ризикуючи життям. Їхню роботу зафіксувала на фото пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".