У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників
Харківські рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, щодня ризикуючи життям. Їхню роботу зафіксувала на фото пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Харків – незламний! А його захисники – титани! – підписали фотогалерею у facebook ГУ ДСНС Харківщини. – Рятувальники ДСНС щодня стоять на захисті харків’ян від наслідків ворожих атак. Вони самовіддано йдуть до самого пекла, аби врятувати місто від вогню, зберегти його інфраструктури заради життя мирних людей”.
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Ви читали новину: «У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 10:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські рятувальники гасять пожежі та розбирають завали, щодня ризикуючи життям. Їхню роботу зафіксувала на фото пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області".