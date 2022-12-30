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Военное фото двух школьниц с Салтовки победило в фотоконкурсе

Общество 12:37   30.12.2022
Оксана Горун
Военное фото двух школьниц с Салтовки победило в фотоконкурсе Фото: прислано на фотоконкурс БФ «Мирное небо Харькова»

Фотоконкурс «Украина. Война. Домашние любимцы» проводил благотворительный фонд «Мирное небо Харькова». Школьницы с Салтовки сфотографировались посреди руин со своей собачкой Керри.

«Ученицы начальных классов Харьковской специализированной школы №33 (Салтовский район) Милана и Ангелина Первышевы приняли участие в фотоконкурсе от БФ «Мирное небо Харькова», темой которого была «Украина. Война. Домашние любимцы». Целью конкурса было показать международному сообществу, как живут украинцы и их домашние питомцы во время войны в Харькове и Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Среди всех присланных на конкурс работ организаторы отобрали 100 лучших, а уже из них путем голосования — десятку победителей. В их число и вошло фото девочек и их собачки.

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    • «В ближайшее время семья получит вкусности для домашнего питомца, а эту фотографию презентуют на выставках, которые планируются в Австралии и Германии», — отметили в мэрии.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 декабря 2022 в 12:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фотоконкурс «Украина. Война. Домашние любимцы» проводил благотворительный фонд «Мирное небо Харькова». Школьницы с Салтовки сфотографировались посреди руин со своей собачкой Керри".