Военное фото двух школьниц с Салтовки победило в фотоконкурсе

Фотоконкурс «Украина. Война. Домашние любимцы» проводил благотворительный фонд «Мирное небо Харькова». Школьницы с Салтовки сфотографировались посреди руин со своей собачкой Керри.

«Ученицы начальных классов Харьковской специализированной школы №33 (Салтовский район) Милана и Ангелина Первышевы приняли участие в фотоконкурсе от БФ «Мирное небо Харькова», темой которого была «Украина. Война. Домашние любимцы». Целью конкурса было показать международному сообществу, как живут украинцы и их домашние питомцы во время войны в Харькове и Харьковской области», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

Среди всех присланных на конкурс работ организаторы отобрали 100 лучших, а уже из них путем голосования — десятку победителей. В их число и вошло фото девочек и их собачки.

«В ближайшее время семья получит вкусности для домашнего питомца, а эту фотографию презентуют на выставках, которые планируются в Австралии и Германии», — отметили в мэрии.