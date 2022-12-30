Воєнне фото двох школярок із Салтівки перемогло у фотоконкурсі
Фотоконкурс “Україна. Війна. Домашні улюбленці” проводив благодійний фонд “Мирне небо Харкова”. Школярки із Салтівки сфотографувалися посеред руїн зі своїм песиком Керрі.
“Учениці початкових класів Харківської спеціалізованої школи №33 (Салтівський район) Мілана та Ангеліна Первишеви взяли участь у фотоконкурсі від БФ “Мирне небо Харкова”, темою якого була “Україна. війна. Домашні улюбленці”. Метою конкурсу було показати міжнародній спільноті, як живуть українці та їхні домашні вихованці під час війни у Харкові та Харківській області”, – повідомила прес-служба Харківської міськради.
Серед усіх надісланих на конкурс робіт організатори відібрали 100 найкращих, а вже з них шляхом голосування – десятку переможців. До них і увійшло фото дівчаток та їхні собачки.
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“Найближчим часом сім’я отримає смакоти для домашнього вихованця, а цю фотографію презентують на виставках, які плануються в Австралії та Німеччині”, – зазначили у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 12:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотоконкурс “Україна. Війна. Домашні улюбленці” проводив благодійний фонд “Мирне небо Харкова”. Школярки із Салтівки сфотографувалися посеред руїн зі своїм песиком Керрі".