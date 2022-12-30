Live
  • П’ятниця 30.12.2022
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.95
    • 🟢

Воєнне фото двох школярок із Салтівки перемогло у фотоконкурсі

Суспільство 12:37   30.12.2022
Оксана Горун
Воєнне фото двох школярок із Салтівки перемогло у фотоконкурсі Фото: надіслано на фотоконкурс БФ “Мирне небо Харкова”

Фотоконкурс “Україна. Війна. Домашні улюбленці” проводив благодійний фонд “Мирне небо Харкова”. Школярки із Салтівки сфотографувалися посеред руїн зі своїм песиком Керрі.

“Учениці початкових класів Харківської спеціалізованої школи №33 (Салтівський район) Мілана та Ангеліна Первишеви взяли участь у фотоконкурсі від БФ “Мирне небо Харкова”, темою якого була “Україна. війна. Домашні улюбленці”. Метою конкурсу було показати міжнародній спільноті, як живуть українці та їхні домашні вихованці під час війни у ​​Харкові та Харківській області”, – повідомила прес-служба Харківської міськради.

Серед усіх надісланих на конкурс робіт організатори відібрали 100 найкращих, а вже з них шляхом голосування – десятку переможців. До них і увійшло фото дівчаток та їхні собачки.

  • Читайте також: Харківські “Бешкетники Сірка” вийшли на нічне полювання на фронті (відео)

    • “Найближчим часом сім’я отримає смакоти для домашнього вихованця, а цю фотографію презентують на виставках, які плануються в Австралії та Німеччині”, – зазначили у мерії.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    10:09
    У вогні та під обстрілами: опубліковано воєнні фото харківських рятувальників
    16:15
    Все залежало від першого дня – генерал Сирський про звільнення Харківщини
    07:24
    Россияне запустили по энергетической инфраструктуре Харькова 13 БпЛА «Шахед»
    21:00
    Як бійці Kraken роздавали різдвяні подарунки в центрі Харкова (відео)
    08:16
    Харківські “Бешкетники Сірка” вийшли на нічне полювання на фронті (відео)

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Воєнне фото двох школярок із Салтівки перемогло у фотоконкурсі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Грудня 2022 в 12:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фотоконкурс “Україна. Війна. Домашні улюбленці” проводив благодійний фонд “Мирне небо Харкова”. Школярки із Салтівки сфотографувалися посеред руїн зі своїм песиком Керрі".