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На фоне руин: Синегубов поздравил с Новым годом жителей Харьковщины (видео)

Общество 17:24   31.12.2022
Елена Нагорная
На фоне руин: Синегубов поздравил с Новым годом жителей Харьковщины (видео)

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал видеопоздравление с Новым годом и Рождеством из здания обладминистрации, разрушенного в результате вражеских ударов.

«Уважаемые украинцы! Дорогие харьковчане! Украина пережила самый тяжелый год в своей новейшей истории. Но за это время на Харьковщине мы стали свидетелями невероятных побед наших воинов ВСУ и единения всех украинцев. Наши Вооруженные силы дали достойный отпор оккупантам, освободили почти всю территорию Харьковской области. А это — более 500 населенных пунктов. Вместе с Украиной туда пришли правда и свобода. 2022 стал годом, когда мы показали всему миру, что украинцы несокрушимы. Выстоял Харьков и Харьковщина. Невероятные воины Вооруженных сил и правоохранители, волонтеры и спасатели, врачи и энергетики. Стойкие харьковчане! Спасибо за ваше ежедневное невероятное служение нашему общему будущему в свободной, правовой, демократической Украине. Мы верим в будущее и ВСУ. Помним каждого нашего героя, стоим до победы. С Новым годом и Рождеством! Слава Украине!», — сказал Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 17:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал видеопоздравление с Новым годом и Рождеством из здания обладминистрации, разрушенного в результате вражеских ударов.".