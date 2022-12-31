На тлі руїн: Синєгубов привітав із Новим роком жителів Харківщини (відео)

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов опублікував відеопривітання з Новим роком та Різдвом із будівлі обладміністрації, зруйнованої внаслідок ворожих ударів.

“Шановні українці! Дорогі харків’яни! Україна пережила найважчий рік у своїй новітній історії. Але за цей час на Харківщині ми стали свідками неймовірних перемог наших воїнів ЗСУ та єднання всіх українців. Наші Збройні сили дали гідну відсіч окупантам, звільнили майже всю територію Харківської області. А це – більше 500 населених пунктів. Разом із Україною туди прийшли правда та свобода. 2022 став роком, коли ми показали всьому світу, що українці незламні. Вистояв Харків і Харківщина. Неперможні воїни Збройних сил і правоохоронці, волонтери та рятувальники, лікарі та енергетики. Непохитні харків’яни! Дякую за ваше щоденне неймовірне служіння нашому спільному майбутньому у вільній, правовій, демократичній Україні. Ми віримо у майбутнє та ЗСУ. Пам’ятаємо кожного нашого героя, стоїмо до перемоги. Із Новим роком та Різдвом! Слава Україні!”, – сказав Синєгубов.