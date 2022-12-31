Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях
Об опасности из-за ракетной атаки напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях», – заявил Синегубов.
Сейчас в Украине масштабная воздушная тревога.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 13:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасности из-за ракетной атаки напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".