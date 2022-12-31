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Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях

Общество 13:45   31.12.2022
Оксана Якушко
Синегубов призвал жителей Харькова и области находиться в укрытиях

Об опасности из-за ракетной атаки напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Внимание, жители Харькова и области. Ракетная опасность. Находитесь в укрытиях», – заявил Синегубов.

Сейчас в Украине масштабная воздушная тревога.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 13:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасности из-за ракетной атаки напомнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".