На Харьков летит российский БПЛА Орлан-10
В небе на Харьковщине двигается вражеский БПЛА, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
«В районе Золочева замечена БПЛА Орлан-10. Курсом на Харьков», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 31 декабря 2022 в 13:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В небе на Харьковщине двигается вражеский БПЛА, сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.".