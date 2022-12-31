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На Харків летить російський БПЛА Орлан-10

Суспільство 13:33   31.12.2022
Оксана Якушко
На Харків летить російський БПЛА Орлан-10

У небі над Харківщиною рухається ворожий БПЛА, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

«У районі Золочева помічено БПЛА Орлан-10. Курсом на Харків», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 13:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У небі над Харківщиною рухається ворожий БПЛА, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.".