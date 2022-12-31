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Синєгубов закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях

Суспільство 13:45   31.12.2022
Оксана Якушко
Синєгубов закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях

Про небезпеку через ракетну атаку нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Увага, мешканці Харкова та області. Ракетна небезпека. Перебувайте у укриттях», – заявив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 13:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпеку через ракетну атаку нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".