Синєгубов закликав мешканців Харкова та області перебувати в укриттях
Про небезпеку через ракетну атаку нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«Увага, мешканці Харкова та області. Ракетна небезпека. Перебувайте у укриттях», – заявив Синєгубов.
Напазі в Україні масштабна повітряна тривога.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Грудня 2022 в 13:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпеку через ракетну атаку нагадав начальник ХОВА Олег Синєгубов.".